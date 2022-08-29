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Taşların sel gibi aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağlarında, taşların adeta sel gibi aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ERZİNCAN 29.08.2022, 09:25
Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağlarında, taşların adeta sel gibi aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
3 bin metre yükseklikte meydana gelen doğa olayını cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş Gürhan Gül, “Erzincan merkeze bağlı Kalecik köyünden yaklaşık 3 bin metre yükseklikte bulunan Bana yaylasına gitmek için yola çıkmıştık. Uzun süredir gidilmeyen bir yayla olma sebebiyle patika yollar kaybolmuş, hatta sel ve çığ gelmesi nedeniyle geçit vermez bir hala gelmişti. Zirveye yaklaşmışken taşların bir anda ayaklarımızın altından akıp gittiğini fark ettik. Ve hemen geri çekildik. Sonra ilk kez karşılaştığımız bu mükemmel doğa olayını hayranlıkla izledik.” dedi.
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