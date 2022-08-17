Tarla gününde ayçiçeği tarlaları görsel şölen sundu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen tarla gününde hasat için gün sayan ayçiçeği tarlalarında görsel şölen oluştu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen “Yerli Hibrit Çeşitlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi” çerçevesinde Kargın beldesinde tarla günü düzenlendi. Tarla günü başarılı bir tarım şekli veya uygulamanın bir veya birkaç gün süreyle çiftçilerin ziyaretine açılması yöntemi olarak biliniyor. Başarılı ve amacına uygun bir şekilde gerçekleşebilmesi için öncesinde, devamında ve sonrasında ayrıntılı planlama ve organizasyon gereken tarla günleri, her türlü tarımsal faaliyetin herhangi bir safhasında, konuyu çiftçilere göstermek, ilgilerini çekmek ve onların uzmanlarla konuyu tartışabilecekleri bir ortam sağlamak suretiyle öğrenmelerine ve benimsemelerine yardımcı olmak üzere düzenlenen bir etkinlik olarak çiftçiler ve yetkililer tarafından organize ediliyor.

“Yerli Hibrit Çeşitlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi” çerçevesinde, Çayırlı ilçesinde bin 250 kilogram ayçiçeği tohumu tahsis edilip toplam 45 üretici ile 3 bin 125 dekar alanda ekim gerçekleştirildi. Tercan ilçesinde ise bin 750 kilogram ayçiçeği tohumu tahsis edilerek toplam 33 üretici ile 4 bin 375 dekar alanda ekimi gerçekleştirildi. Böylece Tercan ve Çayırlı’da ekimi gerçekleştirilen tohum sayesinde hasat dönemi toplamda 7 bin 500 dönümde yağlık ayçiçeği üretimi gerçekleşmesi bekleniyor. Bu çerçevede hasat için gün sayan ayçiçeği tarlalarında düzenlenen tarla gününde renkli görüntüler meydana geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ayçiçeği tarlasında yaptığı açıklamada, “’Yerli Hibrit Çeşitlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi’ çerçevesinde ilimiz Tercan ilçesi Kargın beldesindeyiz. Vatandaşın ekmiş olduğu 50 dönüm suluya, 30 dönüm de susuza tarlaları ziyaret ettik ve tarla günü düzenledik. Tercan ilçemize bin 750 kilo, 33 çiftçimize tohumları vererek toprakla buluşmasını sağladık. Çayırlı’ya da bin 250 kilo, 45 çiftçimize verdik. 4 bin dönüm Tercan’da 3 bin 500 dönüm de Çayırlı’da olmak üzere 7 bin 500 dönüm yağlık ayçiçeği üretimini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Üretici İzzet Erdem ise, ayçiçeği tarlasını nasıl ektiğini ve yetiştirdiğini anlatarak, “55 dönümlük yağlık ayçiçeği tarlasındayız. Tohumunu Tercan İlçe Tarım Müdürlüğünden yüzde 75 hibeli olarak aldık. 20-25 kilo gübreyle ektik. Üzerine de 10-15 kilo civarında yazlık gübre attık. 2 sefer de suladık. Hasada henüz 1 ay var. Hasat edip, inşallah beldemize yeni bir ürün kazandırmış oluruz” diye konuştu.