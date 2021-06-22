Tarihi Erzincan Lisesi 113. mezunlarını coşkuyla uğurladı

Tarihi Erzincan Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında 113’ncü dönem mezunlarını verdi.

Tarihi Erzincan Lisesi’nden 113’ncü dönemde toplamda 171 öğrenci mezun oldu. Geçmiş yıllarda birçok siyasetçi, bürokrat ve tanınmış insanların mezun olduğu Erzincan Lisesinde yeni mezunlar için pandemi kurallarına uygun çerçevede mezuniyet programı düzenlendi.

Okul Müdürü İbrahim Salar, “Sadece ilimizin değil, yöremizin önemli bir eğitim kurumu olan Erzincan Lisesi 113. mezunlarını pandemi kurallarına uygun olarak ve gruplar halinde gerçekleştirdiği mini bir törenle uğurladı. Lisenin son sınıfında okuyan 171 öğrencinin mezun olduğu okul 3 yıldır özel program ve proje uygulayan eğitim kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve yükselişine devam etmektedir. Öğrencilerimize bu hafta sonu girecekleri YKS sınavında başarılar dileriz.” dedi.

Mezun olan öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek mezuniyet coşkusunu doya doya yaşadı.