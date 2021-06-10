Tarih kokan müze

Erzincan’ın turizmde öncü ilçelerinden biri olan Kemaliye’deki Etnografya Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kemaliye ilçe merkezindeki tarihi bina içerisinde bulunan Etnografya Müzesi’nde etnografik eşya ve folklorik kıyafetler sergileniyor. Kemaliyeli vatandaşların bağışları ile toplanan tüm etnografik eşyalar, müze ziyaretçilerine ilçenin engin kültürü hakkında izlenimler bırakarak, geçmişi günümüze taşıyor.

Kemaliye Müzesinin bulunduğu tarihi binanın yapılış tarihi ise tam olarak bilinmiyor. Dış cephenin kesme büyük taşlardan yapılmış olması, binaya estetik ve ihtişam kazandırıyor. Fırat Nehrine bakan arka cephe ahşap malzemeyle yapılırken binanın pencereleri ve pencere kolları da özgün mimariyi yansıtan önemli kısımlar olarak göze çarpıyor.

Uzunca bir süre binanın alt katı Ceza ve Tutukevi olarak kullanılsa da 1999 yılında tamamını Kemaliyelilerin sağladığı maddi imkanlarla Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla, restorasyon yapıldı. Binanın orta katının girişinde bulunan oda, sedirle kaplanarak, Kemaliye Kültür Turizm ve Folklor Derneği’ne fasıl ve folklor gösterileri için ayrıldı. Orta katın girişinden sonra bulunan büyük salon, ara holler, bir büyük ve üç küçük odadan oluşan bölümleri etnografik eşya ve folklorik kıyafetler sergileniyor.

Kemaliye Etnografya Müzesinde toplanan 600’e yakın tarihi eşya ve folklorik kıyafetler, bağışlayanların isimleriyle birlikte ışıklı camekanlar içerisinde, açıkta ve cansız mankenlerin üzerinde sergileniyor.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kemaliye Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Müzeyi ziyarete gelen Şevval Öz, Kemaliye halkının buraya bağışladığı eşyalar sayesinde binanın tarih koktuğunu belirterek, müzeye olan hayranlığını dile getirdi.