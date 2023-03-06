Tanoğlu: “Yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalıyız”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Berat Kandili vesilesiyle kutlama mesaj yayımlayarak, “Yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalıyız” dedi.

Tanoğlu mesajında, “İslâm âleminin, mübarek Ramazan Ayı’nın işareti olan Berat Kandil’ini tebrik ederim. Cenab-ı Allah’tan ülkemize, Erzincan’ımıza ve İslâm âlemine huzur ve esenlik niyaz ederken, afet ve felaketlerden hepimizi korumasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan depremler, milletimizin gönlünde derin yaralar açtı. Bu mübarek gecenin aramızdaki bu dayanışmanın, birlik ve beraberliğin eksilmeden daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.

Bu mübarek gecede yapacağımız duaların, depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün insanlığın selametine, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşmanın ve merhametin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin ve üyelerimizin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemizin, İslâm Âleminin birlik, beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.