Tanoğlu, Erzincan TSO’nun taleplerini Yıldırım’a iletti

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, odanın taleplerini “Erzincan Buluşması İstişare Toplantısında” Binali Yıldırım’a iletti.

Binali Yıldırım’ın katılımıyla “Erzincan Buluşması İstişare Toplantısı” yapıldı. Toplantıya milletvekilleri, belediye başkanları ve Erzincan’daki STK’lar, kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu açıklamasında, “Malumunuz bu salgın hastalığı sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkiledi. Tabi ki biz de dünyayla birlikte etkileniyoruz. Hesapta olmayan salgının problemleri daha da büyüdü. Televizyonda bir açık oturum programında bir havayolu şirketinin CEO’suna soruyorlar ki bu salgın başladıktan sonra havacılık şirketleri ne kadar zarar ediyor hesapları öngörüleri 30 milyar dolarmış. 2 ay sonra 325 milyar dolar çıkmış. Yani kurumsal firmalar da uluslararası şirketler de bu salgında zararın altından kalkamadı. Tabi Erzincan’da büyük ölçekli ama herkes kendi çapında devletini vatanını seven elinden geldikçe fedakarlık yapan insanlar ancak Mart ayından çok daha kötü durumdayız. Bu anlamda taleplerimiz için devletimizden destek bekliyoruz” dedi.

Tanoğlu, “Pandemi sürecinde üyelerimizle yaptığımız yüz yüze görüşmelerimizde veya odamıza iletilen şifahi talepler neticesinde üyelerimizin yaşadığı sorunlar; satışların düşmesi, sabit maliyetlerin yüksek olması, kredi/banka borçları, tahsilat yapamamak, piyasaya olan borçları ödeyememek, vergi, SGK vb. ödemelerin devam ediyor olması iken sorunlara karşılık istenen talepler ise; doğrudan nakit destekleri, vergi, SGK vb. ödemelerin ertelenmesi, muafiyetler veya indirimler, kredi ödemelerinin faizsiz ertelenmesi, en az 1 sene geri ödemesiz düşük faizli krediler, elektrik, su, doğalgaz vb. fatura ödemelerinin faizsiz ertelenmesi, desteklerden şirketlerin de yararlanmasının sağlanması olmuştur.” diye konuştu.