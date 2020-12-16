Tanoğlu: “Erzincan bir değerini kaybetti”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, hayatını kaybeden Prof. Dr. Kerim Çağlı ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Başkan Tanoğlu; “Hemşerimiz olan kalp damar cerrahı Prof. Dr. Kerim Çağlı’yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisi Erzincan’ımızın yetiştirdiği çok saygıdeğer, çok sevilen ve ülke genelinde pek çok başarıya imza atarak pek çok kişinin sağlığına kavuşmasına vesile olan başarılı bir doktordu. Güler yüzü, samimiyeti, güven verici tavırları ile hastalarıyla yakın bir ilişki kurmuştu. Maalesef çağımızın illeti onu da aramızdan aldı. Yaklaşık iki aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Sevilen ve başarılı bir doktor olarak hafızalarımızda her zaman kalacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Erzincan’ımıza ve Türkiye’ye baş sağlığı diliyorum” dedi.