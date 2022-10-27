Tanoğlu: “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’ncı yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu, heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tanoğlu mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’ncı yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu, heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Milletimizin yaklaşık bir asır evvel ki haklı, şanlı ve onurlu mücadelesi 29 Ekim 1923’te bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Vatanımız için bir dönüm noktası olan bu güzel bayram her geçen gün büyük bir önem kazanıyor. Her 29 Ekim’de bunu bir kez daha hissediyor ve yaşıyoruz. Bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyeti hep birlikte yükseltmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.