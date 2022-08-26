Tanoğlu: “30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin büyük fedakârlıklarla verdiği bir istiklal mücadelesinin göstergesidir”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak “30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin büyük fedakârlıklarla verdiği bir istiklal mücadelesinin göstergesidir” dedi.

Başkan Tanoğlu, 30 Ağustos tarihinin Türk milleti nezdinde büyük önem taşıdığını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos Zaferi, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir, Türk milletinin büyük fedakârlıklarla verdiği bir İstiklal mücadelesinin göstergesidir.

30 Ağustos zaferi ile Türk milleti egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya haykırmış, Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olmasını sağlamıştır.

100 yıl önce yazılan bu destansı zafer, bu toprakların ebediyen vatanımız olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz gündür. Tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde adeta küllerinden doğarak yeninden şahlandığı ve canı pahasına düşmana geçit vermeyerek bu toprakları vatan kıldığı günün adıdır.

Yokluklar içinde var güçleriyle kenetlenerek bizlere bu vatanı, Cumhuriyeti emanet eden ecdadımız, hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış, azmiyle, kararlığıyla bir ülkeyi ayağa kaldırmıştır. Bugün onların mirasçısı olarak bizlere düşen görev Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, milletimize daha güzel imkânlar sunmak için var gücümüzle çalışmaktır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının göstermiş oldukları bu eşsiz mücadele aziz milletimizin daima gurur kaynağı olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”