Suç ve suçlulara geçit vermeyen asayiş polisleri ödüllendirildi

Erzincan’da suç ve suçlulara geçit vermeyen Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapan başarılı polisler ödüllendirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan ve 2022/2023 dönemi asayiş olaylarında üstün başarı gösteren polisler, Erzincan Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve emniyet müdür yardımcılarının katıldığı ödül töreninde, başarılı personele teşekkür belgesi takdim edilirken Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Asayiş Şube Müdürlüğü’nün göstermiş olduğu başarılı çalışmaların devamını temenni ederek teşekkür belgesi alan personele üstün gayretlerinden ötürü teşekkür etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin 2022/2023 dönemi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan bir kısmı özetle: 26.09.2022 günü 4 faili meçhul ikametten hırsızlık ve 26.02.2023 günü 4 faili meçhul işyerinden hırsızlık olayının aydınlatılması, 07.10.2022 ve 20.01.2023 tarihlerinde fuhşa teşvik ve aracılık suçu kapsamında yapılan planlı operasyon, Ekipler Amirliği personelince 17 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet kurusıkı tabanca, 611,4 gr narkotik madde, 22 adet sentetik ecza, 76 aranan şahıs, 19 suçüstü şüpheli yakalanması, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği personelince 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 kg 543,25 gr narkotik madde, 16 adet sentetik ecza, 2 aranan şahıs, 301 adet kaçakçılık eşyası yakalanması olduğu belirtildi.