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Stajyer İlahiyat öğrencileriyle tanışma toplantısı düzenlendi

“Staj Seferberliği” projesi çerçevesinde İlahiyat öğrencileriyle tanışma toplantısı düzenlendi.

ERZİNCAN 18.08.2022, 09:15
Stajyer İlahiyat öğrencileriyle tanışma toplantısı düzenlendi

“Staj Seferberliği” projesi çerçevesinde İlahiyat öğrencileriyle tanışma toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerin iş birliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle üniversite öğrencilerine yönelik “Staj Seferberliği” projesi başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı birimlerinin stajyer ve yarı zamanlı taleplerini karşılamak amacıyla “Kariyer Kapısı” adıyla dijital bir platform oluşturulmuş ve söz konusu platform aracılığıyla üniversite öğrencilerinden başvurular alınmıştı. Bu çerçevede Erzincan İl Müftülüğüne bağlı birimlerde 15.08.2022 - 12.09.2022 tarihleri arasında staj eğitimine katılacak öğrencilerle, İl Müftü Vekili Kazım Ural başkanlığında İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci ile birlikte tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

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