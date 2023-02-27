Sporcu Kamp Eğitim Merkezinin ihalesi 20 Mart’ta e-ihale yoluyla yapılacak

Ergan Dağında planlanan 154 yatak kapasiteli Sporcu Kamp Eğitim Merkezinin ihalesinin 20 Mart’ta e-ihale yoluyla yapılacağı bildirildi.

AK Parti Erzincan teşkilatından yapılan yazılı bilgilendirmede, “Erzincan Ergan Dağı Kayak Tesislerinde kış aylarında alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard sporcuları için, yaz aylarında ise futbol takımlarının yüksek irtifa kampları antrenmanlarında kullanılmak üzere 154 yatak kapasiteli sporcu kamp eğitim merkezi, 1 adet (110 m.*60 m.) aydınlatmalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet (110 m.*60 m.) aydınlatmalı doğal çim yüzeyli futbol sahası ve 2 adet ikili soyunma odası yapımı için Spor Toto Teşkilat başkanlığı ile imzalanan reklam sözleşmesine istinaden ödenek temin edilmiştir. Söz konusu iş için yürütülen yaklaşık maliyet çalışmaları sonucunda Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yapılan güncelleme sonucu söz konusu işin yapım ihalesi 20/03/2023 tarihinde saat 14.00‘da açık ihale (E-İhale) yöntemiyle gerçekleştirilecek. Projenin yapım süresi ise 800 gün olarak belirlendi” ifadelerine yer verildi.