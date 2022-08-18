Spor Bilimleri Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yapıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yapıldı.

Yalnızbağ Yerleşkesi Spor Salonunda düzenlenen özel yetenek sınavına Türkiye’nin değişik illerinden birçok aday müracaat etti.

Sınav öncesi sınava katılan tüm öğrenciler başarı dileklerini ileten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, Spor Bilimleri Fakültesinin ilk olarak geçen yıl öğrenci aldığını ve bu yıl ikinci sınavı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Prof. Dr. Murat Şat, “Spor Bilimleri Fakültemizin özel yetenek sınavına 115 kadın, 292 erkek aday başvuru yaptı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 40, Spor Yöneticiliği Bölümüne 40 olmak üzere toplam 80 öğrenci alınacak. Seneye inşallah bir bölümümüz daha olacak. Antrenörlük Eğitimi Bölümü açtık. İnşallah YÖK’ten öğrenci talebinde bulunacağız kabul edilirse üçüncü bölüm için öğrenci alıp eğitime öğretime devam edeceğiz.” dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavında başarılı olan öğrencilerin sınav sonuçları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi web sayfasında duyurulacak.

Öte yandan sınava giren öğrencileri ziyaret eden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’te adaylara başarı temennisinde bulunarak özel yetenek sınavına öğrenci adaylarından yoğun ilgi olduğunu ifade etti.