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Sonbahar ile renk cümbüşü yaşanıyor

Erzincan’da sonbahardan kışa geçişte dağlarda renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.

ERZİNCAN 25.09.2021, 06:53
Sonbahar ile renk cümbüşü yaşanıyor

Erzincan’da sonbahardan kışa geçişte dağlarda renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.

Erzincan - Gümüşhane sınırında Ahmediye mevkiinde dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı.

Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri büyülüyor.

Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor. Dağlarda görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.

Rengarenk dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.

Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin ilgisini çekerken, bölge fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi.

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