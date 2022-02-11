SOLOTÜRK sezonu Erzincan’da açıyor

Türk Hava Kuvvetleri’nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi, 2022’deki ilk yurt içi gösteri uçuşunu ‘Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümü’ etkinlikleri kapsamında Erzincan’da yapacak.

Konuya ilişkin SOLOTÜRK’ün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2022 yılının ilk yurtiçi gösterisi için hazırız. Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında tüm halkımızı 13 Şubat 2022 Pazar günü Saat 11.30’da Erzincan Merkez Atletizm Pistinde gerçekleşecek olan gösteri uçuşumuza davet ediyoruz.”

SOLOTÜRK ekibi bugün Erzincan’da yaptıkları deneme uçuşlarıyla da nefesleri kesti.