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Sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı

Aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

ERZİNCAN 16.03.2022, 13:39
Sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı

Aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan’da sokak hayvanları için şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilen kulübelere haftada 3 kez düzenli olarak yem bırakılıyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, soğuk havalarda sokak hayvanlarının yaşamlarının daha da zorlaştığını belirterek, “Sokak hayvanlarımız için rutin olarak yaptığımız faaliyetler devam ediyor. Özellikle kış aylarında bu konuya daha fazla önem veriyoruz. Soğukların artması ile yiyecek bulamayan sokak hayvanlarımıza yönelik yemleme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.” dedi.

Öte yandan vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı ve hasta hayvanlara anında müdahale eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Hayvan Ambulansı ile yaralı veya hasta haldeki kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının naklini ve tedavisini yapmaya devam ediyor. 7/24 hizmet veren ambulans, sokak hayvanlarının tedavisinde ve acil müdahalelerde büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda vatandaşların, hasta veya yaralı bir sokak hayvanına rastladıklarında Alo 153 numaralı telefon hattını aramaları yeterli olacak.

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