Sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı

Erzincan’da belediye ekipleri, sokak hayvanlarına yönelik yaptığı yemleme çalışmalarına yaz sıcaklarında da devam ediyor.

Erzincan Belediyesi şehir genelinde bulunan kedi ve köpek besleme noktalarına sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle şehir genelinde aşırı sıcaklardan dolayı zor durumda kalan sokak hayvanları için çalışma yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, şehrin birçok yerinde su ve yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için parklara, yeşil alanlara ve muhtelif yerlere su ve yiyecek bırakarak hayvanların susuzluktan ve açlıktan ölmelerini engellemeyi amaçlıyor. Yemleme çalışmalarına yıl boyunca tüm mevsim koşullarında devam eden ekipler, sokak hayvanları için belediye tarafından yapılan besleme noktalarına aşırı sıcaklarda da su ve yem bırakma çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı; "Yıl boyunca her mevsim sürdürdüğümüz sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına yazın aşırı sıcaklarda da devam ediyoruz. Ekiplerimiz sokak hayvanları için yapılan besleme noktalarına su ve yiyecek bırakıyor. Sokak hayvanlarının aşırı sıcaklarda susuz ve aç kalmamaları için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." dedi.