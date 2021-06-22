banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana

Sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı

Havaların iyice ısındığı Erzincan’da sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı.

ERZİNCAN 22.06.2021, 07:31
Sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı

Havaların iyice ısındığı Erzincan’da sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım Evi Şefliği ekipleri, daha önce sokak hayvanları için yapılan kulübelere haftanın 3 günü düzenli olarak yem ve su bırakma çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin 35 farklı noktasında bulunan kulübelere ekipler sokak hayvanları için yem ve su bıraktı.
banner486
Yorumlar (0)
23°
açık
banner493