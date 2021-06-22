Havaların iyice ısındığı Erzincan’da sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım Evi Şefliği ekipleri, daha önce sokak hayvanları için yapılan kulübelere haftanın 3 günü düzenli olarak yem ve su bırakma çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin 35 farklı noktasında bulunan kulübelere ekipler sokak hayvanları için yem ve su bıraktı.