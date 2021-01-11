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Sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı
Erzincan’da sokak hayvanları için belirlenen 15 noktaya yem ve mama bırakıldı.
ERZİNCAN 11.01.2021, 09:36
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Erzincan’da sokak hayvanları için belirlenen 15 noktaya yem ve mama bırakıldı.
Erzincan Valiliğin koordinasyonunda bazı sivil toplum kuruluşlarınca sokak hayvanları için cadde ve sokaklara mama ve yem bırakıldı.
Vali Mehmet Makas, “Bugün burada 5 grupla sivil toplum örgütlerimiz, kamu kurumlardaki görevli arkadaşlarımızla 15 noktada sokak hayvanlarına besleme amaçlı mama ve yem bırakıyoruz." dedi.Düzenlenen yemleme çalışması kapsamında başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara mama, yem ve su bırakıldı.
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