Snowboard yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Erzincan’da gerçekleşen snowboard yarışlarında dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

13 Şubat Erzincan Kurtuluş Kupası Snowboard Yarışmalarında dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümü münasebetiyle tertiplenen Erzincan Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’nde düzenlenen 13 Şubat Erzincan Kurtuluş Kupası Snowboard Alpin 2. Etap yarışmalarında dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 13 Şubat Erzincan Kurtuluş Kupası Snowboard yarışmalarına 15 ilden 239 yarışmacı katıldı.

Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen ödül törenine Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Kayak Federasyonu Asbaşkanı Cafer Nuroğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, sporcular ve kayak severler katıldı.

Madalya töreninde konuşma yapan Vali Mehmet Makas, yarışmalara katılan ve dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti.