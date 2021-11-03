Sisin etkili olduğu Doğu’da sağanak yağış bekleniyor

Sabah saatlerinde sisin etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Erzincan, Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 4 derece üstünde seyretmesi beklenirken, rüzgâr güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’da 4, Ağrı, Ardahan ve Kars’ta 6, Erzincan’da 9, Tunceli’de 10, Iğdır’da 12 ve Bayburt’ta 3 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır’da 17, Tunceli ve Erzincan’da 15, Ağrı’da 14, Erzurum, Bayburt, Kars ve Ardahan’da 12 derece olacağı öngörülüyor.