banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbulkartlılar dikkat! Metrobüs, otobüs, metro ücretlerine zam... Yeni İETT tarifesi ne kadar oldu?
İstanbulkartlılar dikkat! Metrobüs, otobüs, metro ücretlerine zam... Yeni İETT tarifesi ne kadar oldu?
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!

Sınav günü gürültü kirliliği yapılmaması yönünde uyarı

Erzincan Valiliğinden yazılı bir açıklama yapılarak Pazar günü yapılacak olan "Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS)” saatlerinde vatandaşların gürültü kirliliği yapmamaları istendi.

ERZİNCAN 31.07.2021, 09:53
Sınav günü gürültü kirliliği yapılmaması yönünde uyarı
banner502

Erzincan Valiliğinden yazılı bir açıklama yapılarak Pazar günü yapılacak olan "Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS)” saatlerinde vatandaşların gürültü kirliliği yapmamaları istendi.

Yapılan açıklamada, “T.C. Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ülke genelinde yapılacak olan "Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS)” 01 Ağustos 2021 Pazar günü, ilimizde de belirtilen sınav binalarında gerçekleştirilecektir. Sınav yapılacak binaların yakınında sınav süresince otoların klakson çalmaları, ambulans, itfaiye araçlarının sirenlerinin çalışması, her türlü resmi ve özel törenler vesilesiyle dışarı yayın yapılması, düğün, asker uğurlama vs. konvoylarının oluşturulması, bina yıkım ve hafriyat çalışmaları ile seyyar satıcı gürültüleri ve benzeri her türlü gürültünün yapılmaması gerekmektedir” denildi.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501