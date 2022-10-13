Silahlı kavga olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Erzincan’da bir kişinin bacağından pompalı tüfekle vurulması olayıyla ilgili baba ve oğlu tutuklandı.

Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi 785. Sokak’ta meydana gelen olayda A.Y.’nin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan İ.Ş. ve oğlu P.Ş., Asayiş Şubesindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.