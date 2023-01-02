Seyir halinde lastiği yanan tıra itfaiye müdahale etti

Erzincan’da seyir halindeki tırın lastiğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erzincan- Sivas kara yolunun organize sanayi kavşağı mevkiinde 7200RC01 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu bir anda alev aldı. Tırdan çıkan dumanları ve alevleri fark eden sürücü tırı emniyet şeridine park edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan lastiğe müdahale ederek yangını fazla büyümeden sündürdü.

Lastiği yanan tırda ise maddi hasar oluştu.