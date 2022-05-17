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Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı
Geçtiğimiz yıl Covid-19’dan vefat eden Erzincan Merkeze bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
ERZİNCAN 17.05.2022, 14:05
Geçtiğimiz yıl Covid-19’dan vefat eden Erzincan Merkeze bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
CHP Erzincan İl Teşkilatı tarafından düzenlenen organizasyonla Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün sene-i devriyesinde mezarı başında anılarak dualarla yâd edildi.
CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, “Saygıyla özlemle anıyoruz. Seni Unutmayacağız güzel insan. Toprağın bol mekânın cennet olsun. Yattığı yer incitmesin. İnşallah.” dedi.