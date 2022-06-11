Selden etkilenen çiftçilerin yaraları sarılacak

Erzincan’da yaşanan sel felaketinin ardından Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar gören hayvan işletmesi ve tarlalarda incelemelerde bulunarak çiftçilerin sorunlarını yerinde dinledi.

Erzincan’da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun dolu ve sağanak yağış beraberinde sel getirdi. Kent merkezi ve kırsalda yaşanan sel sonrası birçok ev, işyeri ve hayvan barınaklarını su bastı. Edinilen bilgiye göre, özellikle yaylada bulunan arıcıların ve köylerde ki tarlaların hasarı oldukça büyük. Başpınar Mahallesinde ise küçükbaş hayvanların selden etkilenerek telef olduğu öğrenildi.

Yaşanan afetin ardından selden etkilenen yerlerde zarar gören hayvan işletmesi ve tarlalarda incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ile beraberinde ki ekipler hasar tespiti için sahada bulunduklarını ve üretici çiftçilerin yanında olduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Bakan Kirişci’den geçmiş olsun mesajı”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise yaşanan selin ardından sosyal medya platformu twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Erzincanlı vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.