Şehrin farklı bölgelerinde üst yapı çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı bölgelerinde sürdürülen üst yapı çalışmalarına devam ediliyor.

Şehrin çehresini değiştirmek adına çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediyesi, muhtelif mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik üst yapı çözümleri üretiyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; kilit parke, asfalt, asfalt yama ve kaldırım yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ulaşımın kolaylaşması ve daha güzel bir görünüme kavuşması için eskiyen ve bozulan kaldırımları yenileyen ekipler, bazı güzergahlarda orta refüj çalışması yaparken, ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt ve asfalt yama çalışmalarının tamamlanması için yoğun çaba gösteriyor.

Dede Korkut Caddesi’nde kaldırım yenileme, Fatih Mahallesi 712 sokakta kilit parke yol ve kaldırım tadilatı, Hacı Ali Akın Caddesi orta refüj, Çukurkuyu Bozyazı Mahallesi kilit parke yol tamiratı, Fatih Mahallesi 711 sokakta asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriliyor.