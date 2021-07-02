Erzincan’da, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kategorisindeki "Şehrimdeki Doğa, Tarih ve Kültür Keşiflerim-3" projesinin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Erzincan Beşsaray Ortaokulunda görevli Murat Utku’nun TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları alanında hazırlamış olduğu ve yürütücülüğünü yaptığı "Şehrimdeki Doğa, Tarih ve Kültür Keşiflerim-3" konulu projenin açılışı 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları koduyla desteklenen ’’Şehrimdeki Doğa, Tarih ve Kültür Keşiflerim-3’’ adlı proje 1 Temmuz 2021 - 09 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılması planlanmakta.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları koduyla desteklenen söz konusu proje doğrultusunda 7. sınıftan 8. sınıfa geçen 30 asil, 6 yedek öğrenci ile proje ekibi belirlenen etkinlik programı doğrultusunda Erzincan’ın doğal alanlarından Ekşisu Sazlığı, Ergan Dağı, Kemaliye Karanlık Kanyon, Çağlayan Girlevik Şelalesi ile Refahiye Dumanlı Tabiat parkında doğa eğitimi, Altıntepe, Terzibaba Türbesi, Kemah Kalesi, Kemah Evleri, İliç Bağıştaş Tren İstasyonu, Kemaliye Ali Demirsoy Doğa Tarih Müzesi, Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi ve Kemaliye Evlerinde kültürel miras eğitimi verilecek.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün açılışta konuşma yaparak, “Projede emeği geçen başta öğrencilerimize, proje ekibimizdeki yürütücü Murat Utku, proje uzmanı Hamza Albayrak ve proje çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder, projenin ilimize hayırlı olmasını temenni ederiz.” dedi.

Düzenlenen açılış törenine, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürleri Abdullah Şahin, Fikret Ayaz, Hüseyin Erol, okul idarecileri, veliler ve projede görevli öğrenciler katılım sağladı.