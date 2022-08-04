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Şehit Polis Memuru Erdem Kılıç’ı meslektaşları unutmadı

Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2007 yılında İstanbul’da şehit olan Polis Memuru Erdem Kılıç’ı şehadetinin 15’nci yılında kabri başında dualarla andı.

ERZİNCAN 04.08.2022, 12:14
Şehit Polis Memuru Erdem Kılıç’ı meslektaşları unutmadı

Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2007 yılında İstanbul’da şehit olan Polis Memuru Erdem Kılıç’ı şehadetinin 15’nci yılında kabri başında dualarla andı.

4 Ağustos 2007 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis tim amirliğinde görevli iken, resmi motosikleti ile geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu, şehit olan Polis Memuru Erdem Kılıç mezarı başında anıldı.Şehit Polis Memuru Erdem Kılıç’ın Tercan ilçe mezarlığında bulunan mezarı, Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerince ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyarette meslektaşları tarafından şehidin ruhu için dualar edildi. Daha sonra mezarın bakım ve temizliği yapan polisler, şehit Kılıç’ın kabri başında bulunan Türk bayrağını yenilemeyi de ihmal etmedi.

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