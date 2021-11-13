Şehit ailesine ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Otlukbeli ilçesinde Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ünal Eroğlu’nun ailesini ziyaret etti.

Vali Mehmet Makas, ‘Meşveret Otlukbeli Toplantısı’ için gittiği Otlukbeli ilçesinde Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve beraberindekiler ile birlikte Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ünal Eroğlu’nun ailesini ziyaret etti.

İlçe merkezinde ikamet eden şehit annesi Lale Eroğlu ve aile bireyleri ile görüşen Vali Makas, ailenin talep ve isteklerini dinledi, tüm şehitler için dua etti.

Jandarma Komando Onbaşı Ünal Eroğlu, 15 Nisan 1994 tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesi Tendürek Dağında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.