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Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi
Erzincan’da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.
ERZİNCAN 15.04.2022, 10:00
Erzincan’da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.
Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda, şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programda iftar yapılmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleşti. Konuşmacılar şehitlere Allah’tan rahmet, kahraman gazilere sağlıklı uzun ömürler dilediler.