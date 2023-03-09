Şef Yalçınkaya’ya Erzincan Emniyet Müdürlüğünden teşekkür

24 Şubat 2023 tarihinden itibaren bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmak üzere İslahiye’de görevli bulunan Erzincan Emniyet Müdürlüğü kadrosundan 100 personel, şef Mehmet Yalçınkaya ve gönüllü ekibi tarafından hazırlanan yemeklerden, depremzedelerle birlikte istifade ediyor.

Tamamen gönüllülük esasına göre hazırlanan ve depremzedelere sunulan yemekler sebebiyle ekibine, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt adına İslahiye’de görevli personelden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcıları Cihan Dalkılıç ve Zafer Öztürk tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması münasebetiyle Şef Mehmet Yalçınkaya’nın ekibindeki kadın gönüllülere takdim edilen çiçek ve plaket sebebiyle memnuniyetini ifade eden Yalçınkaya, "Çok teşekkür ederiz. Kenan müdürümüze selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Kendisini İstanbul’dan da tanıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla yaklaşık 1 aydır buradayız. Emniyet teşkilatımıza teşekkür ederiz. Çok sağ olun" dedi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak gönüllü ekibiyle, yaklaşık 1 aydır deprem bölgesinde depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için yemek ihtiyacını karşılayan Mehmet Yalçınkaya ve ekibine teşekkürler iletildi.