Sararan ve dökülen yapraklar görsel şölen oluşturdu

Erzincan’da sonbaharın geride kalmasıyla beraber sararan ve dökülen yapraklar caddelerde kartpostallık görüntü oluşturdu.

Erzincan’da kış aylarının gelmesiyle birlikte sararan ağaç yaprakları caddeler ve sokaklara dökülmeye başladı. Sarı ve turuncu çalan renkler, sokaklarda kartpostallık görüntü oluşturdu. Kentte Ordu Caddesinde yürüyen vatandaşlar, eşsiz manzara ile beraber olmak için park ve bahçelere ilgi gösterirken sararan yaprakların arasında yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar da, eşsiz manzarayı fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.