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Samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Erzincan’da samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

ERZİNCAN 22.09.2021, 10:30
Samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Erzincan’da samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Bugün saat 07.20 sıralarında Ulalar Mahallesinde İbrahim Aksoy’a ait samanlıkta yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

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