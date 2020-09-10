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Sağlık-Sen Ağustos Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu’nu yayımladı

SAĞLIK-SEN AĞUSTOS AYI SAĞLIKTA ŞİDDET RAPORU'NU YAYIMLADI

ERZİNCAN 10.09.2020, 09:30
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Sağlık-Sen Ağustos Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu’nu yayımladı

Erzincan Sağlık-Sen Basın ve İletişim Sorumlusu Sadullah Erdem, Sağlık-Sen Genel Merkezinin Ağustos ayı şiddet raporunu basınla paylaştı.

Kamuoyundan derlenen verilere dayandırılan raporun dikkat çeken yanı bir önceki aya göre sağlıkta şiddetin artması oldu. Ağustos ayında sağlık birimlerinde 22 şiddet olayının yaşandığının belirtildiği raporda, yaşanan olaylarda 39 saldırgan yer alırken, 41 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. Ağustos’ta, sağlık birimlerinde 22 şiddet olayının yaşandığının belirtildiği raporda, yaşanan olaylarda 39 saldırgan yer alırken, 41 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. 22 olayın 10’u fiili, 6’sı hem sözlü hem fiili, 4’ü sözlü, 2’si ise taciz şeklinde gerçekleşti. Olaylarda hasta yakınlarının ön planda olduğu rapora yansıdı. 39 saldırgandan 24’ü hasta yakını iken, 12’si hasta, 3’ünü de yöneticiler oluşturuyor. Saldırganlara karşı uygulanan adli işlemlere bakıldığında ise 21 saldırgan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 15 saldırgan ise tutuklandı. Mobing uyguladığı öne sürülen 3 şahıs hakkında da hiçbir işlem gerçekleştirilmedi. Vakaların görüldüğü yerlere bakıldığında şiddetin mekân ayırt etmeksizin yaşandığı, 11 vakanın hastanede, 5 vakanın sahada, 4 vakanın aile sağlığı merkezlerinde, 2 olayın ise eczanede vuku bulduğu kayıtlara geçti. Olaylarda adres ayırt etmeyen şiddetin kimlik ayrımı yapılmadığı belirtilirken, 13 güvenlik görevlisi, 11 doktor, 5 hemşire, 3 112 çalışanı, 4 eczacı, 5 de farklı branşlarda görev yapan sağlık çalışanı şiddetin kurbanı oldu.

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