Sağlık personellerine ulusal işitme tarama programı online güncelleme eğitimi verildi

Erzincan’da yeni doğan bebek ve 1. sınıfa giden çocukların işitme taraması yapılması kapsamında 21 sağlık personeline ulusal işitme tarama programı online güncelleme eğitimi verildi.

Türkiye genelinde bebeklik ve çocukluk çağında sık görülen işitme kaybının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından "Ulusal İşitme Tarama Programı (UİTP)" yürütülmektelerek program kapsamında hem yenidoğan bebeklerin hem de ilköğretim 1’inci sınıfa giden çocukların işitme taraması yapılmakta.

Program kapsamında Erzincan’da görev alan 21 sağlık personeline ulusal işitme tarama programı online güncelleme eğitimi verildi. Eğitim sonunda Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ve birim yönelticilerinin katılımıyla kursiyer sağlık personellerine belgeleri takdim edildi.