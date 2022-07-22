Sağlık personeline madde bağımlılığı anlatıldı

Erzincan’da narkotik polislerince sağlık personeline uyuşturucu ile mücadelede farkındalık eğitimi verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğü personellerine eğitim verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından, çocuklar ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek, uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Düzenlenen eğitim toplantısında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri masaya yatırıldı.

Sağlık personelinin bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması, kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan müdahale edilmesi konularında bilgi verildi.

Ayrıca eğitim ile narkotik maddelerin ve etkilerinin tanınması, mücadele yöntemlerinin bilinmesine yönelik eğitimler verildi. Katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Yoğun ilgi gören toplantıda Narkotik ekipleri bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşarak broşür dağıttı.