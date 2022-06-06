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Sağlık Müdürü Tekin, göreve başladı

Diyarbakır’dan Erzincan’a atanan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, göreve başladı.

ERZİNCAN 06.06.2022, 21:40
Sağlık Müdürü Tekin, göreve başladı

Diyarbakır’dan Erzincan’a atanan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, göreve başladı.

İlk olarak müdürlük binasında kurum personelini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan İl Sağlık Müdürü Tekin’e birim amirleri tarafından yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında brifing verildi.

Sağlık Müdürü Tekin daha sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hastanede tedavi gören hastalarla ilgilenerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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