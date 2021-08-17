Sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Covid-19 aşısı uyguluyor

Erzincan’da sağlık ekipleri, kırsaldaki yerleşim yerlerine ve yaylalara giderek vatandaşlara Covid-19 aşısı yapıyor.

Erzincan’da onlarca sağlık ekibi, aşılama çalışmalarında görev alıyor. Her gün İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki araçlarla hareket eden ekipler, çeşitli sebeplerle aşı olamayan kişilere ulaşmak amacıyla yollara koyuluyor.

112 Acil Servis ekipleri ve Ulusal Kurtarma Ekibinden (UMKE) de destek alan aşı ekipleri, özellikle kırsal kesimdeki zorlu coğrafyaları aşıp, yazın hayvanları ile yaylaya çıkan göçerlere de ulaşıyor.

Zorlu coğrafyada yaşayan vatandaşlara ulaşmak için zaman zaman araçtan inip yürümek zorunda kalan ekipler, vatandaşlara aşı yapmayı sürdürüyor.

Tercan Devlet Hastanesince sürdürülen “Yerinde Aşı” uygulaması çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Yaylım köyü ve mezrasına gelen ekipler, buradaki vatandaşları aşıladı. Mezrada bazı vatandaşlara evlerinde bazılarına da merada otlayan koyunlarının yanında aşı yapıldı.

Sağlık ekiplerinin kilometrelerce uzaklıktaki mezra ve yaylalara gelip kendilerine aşı yapmasını mutlulukla karşılayan vatandaşlar, sağlık görevlilerini dualarla uğurladı.

Aşı çalışmalarına katılan Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, aşı olan vatandaşlar ile bir süre sohbet etti ve görevli sağlık personellerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, köy denetimleri ve ziyaretleri kapsamında Yaylım köyü ve mezralarında da incelemelerde bulunarak köy muhtarı Doğan Özdoğan’dan köydeki mevcut durumla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Çelik, köy halkı ile bir araya gelerek şikâyet ve taleplerini dinledi.