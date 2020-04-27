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Sağlık çalışanlarına kadayıf jesti

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KADAYIF JESTİ

Sağlık çalışanlarına kadayıf jesti

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KADAYIF JESTİ

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:16
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Sağlık çalışanlarına kadayıf jesti

Erzincan’da birçok esnaf sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Canla başla görev yapan sağlık çalışanlarına Önder Ballı kadayıf jestinde bulundu.

Tüm dünyada etkisi gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını karşısında Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarına moral ve motive amaçlı desteklerde sürüyor. Hastaneyi ziyaret ederek Erzincan’ın yöresel tatlılarından 480 kişilik kesme kadayıfı sağlık çalışanlarına ikram eden İmren yufka isimli işletmenin sahibi Önder Ballı, “Bu süreçte yoğun gayret gösteren tüm sağlık görevlilerinin Allah yardımcısı olsun” dedi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen’de, “Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde esnaf arkadaşlarda bize destek olmaya devam ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu mücadele topyekun yapılabilecek bir mücadele. İnşallah hep beraber üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

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