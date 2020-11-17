banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Aşı o ülkede ücretsiz olacak
Aşı o ülkede ücretsiz olacak
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Aşı savaşları devam ediyor
Aşı savaşları devam ediyor

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde devir teslim töreni

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Arda Işık, görevini Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Papatya Karakurt’a teslim etti.

ERZİNCAN 17.11.2020, 10:19
1
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde devir teslim töreni

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Arda Işık, görevini Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Papatya Karakurt’a teslim etti.

Görev değişimi nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsünde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Ertugay katıldı.

Törende konuşma yapan Rektör Levent, bugüne kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yapmış olduğu hizmet ve çalışmalardan dolayı Doç. Dr. Arda Işık’a teşekkür etti. Daha sonra görevi devralan Prof. Dr. Papatya Karakurt’a da yeni görevinin hayırlı olması temenni ederek, başarılar diledi.

Görev devir teslim töreni hediye ve çiçek takdimiyle tamamlandı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık
banner378