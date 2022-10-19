Romatoloji doktoru göreve başladı

Romatoloji Uzmanı Kezban Armağan Alptürker, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı.

Romatoloji Uzmanın göreve başlamasıyla ilgili olarak bir açıklama yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, “İlimizde daha önce hiç bulunmayan bir branş olan romataloji bölümünde uzman hekimimizin hastanemize atanması, hastalarımızın tedavilerine dair bir ihtiyacı daha gidermiş oldu. Romatizmal hastalıkları bulunan vatandaşlarımız artık tedavi için başka illere gitmek zorunda kalmayacaklar.

Bu bağlamda yeni açılan birimlerimiz ile birlikte hastanemizdeki hekim kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyoruz.

Özellikle ülkemizde sayıları az olan yan dal branş hekimlerinin hastanemizde olması halkımız ve bölgemiz için büyük bir kazançtır. Hastanemizde göreve başlayan Romatoloji Uzmanı Kezban Armağan Alptürker’e görevinde başarılar dilerim. İlimize ve hastalarımıza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.