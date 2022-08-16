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Rektör yardımcılığına Prof. Dr. Çırak atandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör yardımcılığına atanan Prof. Dr. Çağrı Çırak düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

ERZİNCAN 16.08.2022, 15:22
Rektör yardımcılığına Prof. Dr. Çırak atandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör yardımcılığına atanan Prof. Dr. Çağrı Çırak düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Rektörlükte gerçekleştirilen devir teslim töreninde, rektör yardımcılığını görevini yürüten Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, görevini Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Çırak’a devrederek, kendisine başarılar diledi.

Gerçekleşen devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Prof. Dr. Çağrı Çırak’a yeni görevinde başarılar dileyerek gerçekleştirilen atamanın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Levent, Rektör Yardımcılığı görevi süresince yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Ertugay’a da teşekkürlerini iletti.

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