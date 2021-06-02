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Refüjler mevsimlik çiçeklerle donatılıyor

Erzincan’da havaların iyice ısınmasıyla birlikte refüjler mevsimlik çiçeklerle donatılmaya başlandı.

ERZİNCAN 02.06.2021, 00:10
Refüjler mevsimlik çiçeklerle donatılıyor

Erzincan’da havaların iyice ısınmasıyla birlikte refüjler mevsimlik çiçeklerle donatılmaya başlandı.

Kent merkezinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte park, bahçe ve refüj gibi alanlarda yürütülen çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda otomatik sulama, yabani ot temizliği, çim biçme ve peyzaj çalışmalarını yürüten ekipler refüjleri de mevsimlik çiçeklerle donatıyor.

Seralarda yetiştirilen çiçekler, kent genelindeki kavşak ve refüjlere ekilerek şehrin rengi değiştiriliyor.
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