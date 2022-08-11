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Refahiye’deki yangında ev ile odunluk zarar gördü

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

ERZİNCAN 11.08.2022, 09:42
Refahiye’deki yangında ev ile odunluk zarar gördü

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Refahiye’ye bağlı Muratçayırı köyündeki Uçar ailesine ait evde meydana geldi. Kısa sürede bitişikteki odunluğa sıçrayan yangını söndüremeyen köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen Refahiye Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ile odunluk zarar gördü.

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