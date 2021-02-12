Refahiye’de okul öncesi ve temel eğitimin tüm kademelerinde yüz yüze eğitim başlıyor

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Eyüp Kaykaç başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren okul öncesi ve temel eğitimin tüm kademelerinin yüz yüze, tam zamanlı olarak eğitim-öğretim sürecine başlamasına karar verildi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Onur Hane, Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Erdem Türkseven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yaver, İlçe Tarım Müdürü Kübra Önder, Belediye Yazı İşleri Müdürü Durak Çiftçi ve Eczacı Selami Gürses katıldı.

Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklardan gelen talimatlar doğrultusunda, pandemi sürecinde ilçe genelinde alınan tedbirler ile bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gereken ilave planlamalar ayrıntılarıyla ele alınarak değerlendirildi.

Toplantı neticesinde; 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren okul öncesi ve temel eğitimin tüm kademelerinin yüz yüze, tam zamanlı olarak eğitim-öğretim sürecine başlamasına karar verildi.