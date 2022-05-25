Refahiye MYO’dan “Materyal ve Temel Tasarım Sergisi”

Refahiye’de Meslek Yüksek Okulu öğrencileri “Temel Tasarım ve Eğitimde Araç Gereç Geliştirme” dersi çerçevesinde hazırladıkları çalışmaları sergilediler.

“Materyal ve Temel Tasarım Sergisi” açılışına Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, eşi Duygu Kaykaç, Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Refahiye Komando Tabur Komutanı Yarbay Hakan Bozgedik, Refahiye Binali Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Taşkesen, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Turan, KYK Müdürü Coşkun Tekin, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Üşekçioğlu, Refahiye MYO akademisyenleri ve idari personeli, öğrenciler, öğretmenler, Öğretmen Aysel Altun Anaokulu öğrencileri ve Refahiye halkı katıldı.

Sergiyi yakından inceleyen protokol ve davetlilere Refahiye Binali Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Taşkesen sergi hakkında bilgilendirmede bulundu. Kaymakam Kayaç, Başkan, Paçacı ve Refahiye Komando Tabur Komutanı Yarbay Bozgedik de sergide emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.