Refahiye Kaymakamı Canpolat, göreve başladı

Son kararnameyle Erzincan’ın Refahiye ilçesine atanan Kaymakam Ömer Faruk Canpolat göreve başladı.

Van Vali Yardımcısı iken 11.08.2022 tarihli 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Refahiye’ye atanan Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, göreve başladı.

Kaymakam Canpolat, ilçe kurum müdürleriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakam Canpolat, “Görevimizi ifa edeceğimiz süre içerisinde; vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza en kolay ve hızlı bir şekilde sunulması çabası içerisinde olacağım. Tüm mesai arkadaşlarımla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve ilçe basın mensubu arkadaşlarımız ile bir ekip olarak karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde, ilçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanır bir Refahiye için çalışmaların, önceliğimiz olacağını belirtmek isterim. Desteklerini benden esirgemeyeceğine inandığım Refahiyeli hemşehrilerime sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diler, mesai arkadaşlarıma da çalışmalarında başarılar dilerim’’ dedi.

Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat daha sonra da ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçedeki sorunlarla ilgili esnafla fikir alışverişinde bulunan Canpolat, her zaman halkın yanında olduğunu ve kendisinin de halkın bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Vatandaşlarımızla her platformda bir araya gelmeye gayret edeceğiz. İnsan odaklı bir hizmet anlayışı ile kapı kapı dolaşarak ilçemizin gelişimi ve insanlarımızın mutluluğu adına çok çalışacağız” diye konuştu.