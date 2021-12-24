Refahiye İlkokulu’ndan “özel çocuklara özel sınıf”

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Refahiye İlkokulu’nda özel çocuklar için özel eğitim sınıfı ve özel eğitim spor salonunun açılış programı düzenlendi.

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için yaptırılan özel eğitim sınıfı ve özel eğitim spor salonunun açılış programına, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yaver, Refahiye İlkokulu Müdürü Ferhat Şahin, İyiliğe Uçanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seray Gürdal, dernek proje direktörü Büşra Oğuz, dernek üyesi Ecehan Bağış, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Kaymakam Kaykaç, özel eğitimin önemine değinerek, “Bu özel çocukların hassasiyetlerini bilerek onlara sabırla, anlayışla yaklaşarak gerçekleştirilecek eğitimle, onların daha mutlu, toplum tarafından kabul edilen önemli bireyler olmaları sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Özel eğitime muhtaç öğrencilerin almış olduğu kaliteli eğitime okul ziyaretlerinde şahit olduğunu belirten Kaymakam Kaykaç, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen dernek gönüllülerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.