Prof. Dr. Dölek: “Huzurun temeli iyi komşuluktur”

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinin haftalık programları devam ediyor. Bu haftanın konuğu EBYÜ İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Dölek oldu.

Prof. Dr. Adem Dölek “Komşuluk Medeniyetimiz” başlıklı konuşmasında Hz. Peygamberin komşuluk ile ilgili hadislerine yer verdi. Peygamberin hayatından örnekleri ve İslâm dininin komşuluğa bakışını anlattı.

Komşuluk ilişkilerinin aileden başladığını belirten Prof. Dr. Adem Dölek, “En yakın komşular ailenin fertleridir. Bir kadının en yakın komşusu kocası, bir erkeğin en yakın komşusu eşi ve çocuklarıdır. Huzurun temeli komşuluk ilişkilerinin en yakından en uzağa sağlıklı yürütülmesidir” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Kültürevinde yapılan toplantıda konuşan Prof. Dr. Adem Dölek: “Komşular arasındaki ilişkilerimizi en üst seviyede tutmalıyız. Komşumuzun iyi olmasından ziyade kendimiz iyi olmalıyız. İyi komşu, komşusunun da iyi olmasına zemin hazırlar. Pişirilen bir yemekten komşuya da vererek komşuluğumuzu güçlendirmeliyiz. Hataları eksikleri görmemeliyiz. Eskiler göz hakkı derler, bir de koku hakkı vardır. Yemek kokusunun ulaştığı insanlara o yemeği de tattırmamız gerekir. Pazar çantalarını alenileştirip herkese göstere göstere evimize götürmemeliyiz. Gösterdiysek te komşumuza onu tattırma imkânı sağlamalıyız. Karşılıklı ilişkilerimizde en üst seviyeyi yakalamak zorundayız. Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplumun temelinde bu yatmaktadır” dedi.

Programda soruları da cevaplandıran Prof. Dr. Adem Dölek’i çok sayıda kişi dinledi.

Program sonrasında Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesince hazırlanan Teşekkür Belgesini Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ile Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir Prof. Dr. Adem Dölek’e verdiler.